Çağatay Ulusoy dev orkinos balığını yakaladığı anı paylaştı | Video
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Instagram hesabından balık tuttuğu anları paylaştı. Dev orkinos yakalayan Ulusoy'un paylaşımına beğeni yağdı.
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