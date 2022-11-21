Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'den ilk açıklama geldi! "En son onunla görüştüler..." | Video

Feci kaza sanat dünyasını yasa boğdu. Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada tiyatro ekibinden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Hem iş arkadaşları hem de dostlarını kaybetmenin acısı ile sarsılan isimlerden açıklamalar ardı ardına geldi. Kazada hayatını kaybeden yakın arkadaşları Tolga Güleryüz ile en son görüntülü konuşma yapan oyuncu Begüm Öner, yaralılar arasındaki eşi Ceyhun Fersoy'un ve diğer arkadaşlarının sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. İşte Begüm Öner'in sağlık durumları merak edilen oyuncular Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten hakkındaki ilk açıklaması...