Video Magazin Defne Samyeli yeni klibi ile olay yaratacak! Yatakta siyah iç çamaşırlı halleri çok konuşuldu | Video
Defne Samyeli yeni klibi ile olay yaratacak! Yatakta siyah iç çamaşırlı halleri çok konuşuldu | Video

Defne Samyeli yeni klibi ile olay yaratacak! Yatakta siyah iç çamaşırlı halleri çok konuşuldu | Video

24.08.2022 | 08:58

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Defne Samyeli yeni klibi ile olay yaratacak! Yatakta siyah iç çamaşırlı halleri çok konuşuldu | Video 00:32
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Henüz 19 yaşında güzellik yarışmasında üçüncü olarak tanınan Defne Samyeli kariyerine televizyon dünyasında devam etmeyi tercih etmiş, ana haber bülteni sunuculuğu yapmıştı. Televizyona pek çok farklı iş yapan 50 yaşındaki Defne Samyeli, oyunculuğun yanı sıra müzik kariyeriyle de başarıyı yakaladı. Son yıllarda yaşadığı aşklar, yaptığı cesur paylaşımlar ve kızları Deren Talu ve Derin Talu ile gündemden düşmeyen Defne Samyeli son olarak yeni şarkısı Abidin klibiyle yine çok konuşulacak. Siyah iç çamaşırı ve fit vücuduyla yataktaki görüntüleri oldukça beğenilen Defne Samyeli'nin klibi 26 Ağustos'ta yayınlanacak.

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