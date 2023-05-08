Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un 8 aylık evliliği tek celsede bitti! | Video

Ağustos 2022'de evlenen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç geçen haftalarda boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurmuştu. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç Adalar Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı.