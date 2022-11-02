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OTOMATİK OYNAT
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Derya Tuna’yı acı gününde İbrahim Tatlıses yalnız bırakmadı | Video 02.11.2022 | 20:23
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Usta isim Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlanıyor | Video 27.10.2022 | 13:25
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Amazon bir anneyim 27.10.2022 | 09:21
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Hırslı bir çocuğum sıkıntılı bir rakibim! 26.10.2022 | 16:32
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Pandemide lüks bitmedi daha da patladı 26.10.2022 | 16:32
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Berfu Yenenler adeta kendisiyle dalga geçti | Video 26.10.2022 | 16:42
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Pınar Altuğ minik kedisiyle spor yaptı, videosuna beğeni yağdı | Video 23.10.2022 | 14:16
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İbrahim Tatlıses eski hayat arkadaşı Derya Tuna'nın annesinin cenazesine katıldı. Cenazede Tatlıses ile Tuna birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.