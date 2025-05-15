Fahriye Evcen’den oğluna duygusal kutlama | Video

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan Özçivit’in 6. yaş gününü büyük bir mutlulukla kutladı. 2019 yılında ilk çocuklarını kucaklarına alan çift, özel günlerde yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. Bu yıl da gelenek bozulmadı ve Karan’ın doğum günü, annesi Fahriye Evcen’in duygusal bir sosyal medya paylaşımıyla taçlandı.