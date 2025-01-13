Video Magazin Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video
Ferdi Tayfur'un

Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video

13.01.2025 | 12:24

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Arabesk müziğin önemli temsilcisi sanatçı Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yıllık 35 milyon telif aldığı iddialarına ilişkin Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül açıklama yaptı.

Ferdi Tayfur'un çok önemli bir eser sahibi olduğunu belirten MESAM Başkanı Ergül, sanatçının MESAM veritabanına kayıtlı 350 civarında eseri bulunduğunu söyledi. Milyonlarca insanın büyük beğenisini kazandığı için Ferdi Tayfur'un telif getirisi bakımından her zaman ilk 20 içinde yer aldığını açıklayan Ergül, "Son yıllarda telif gelirlerinde çok önemli artış olsa da, telaffuz edilen rakamlara Türkiye'de ulaşabilen kimse yoktur. Bu kadar eser üretmiş bir sanatçının alacağı her türlü telif en doğal hakkıdır" dedi.

Başkan Ergül açıklamasında, "Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya sayfalarında, değerli üyemiz merhum Ferdi Tayfur'un birliğimizden yıllık 35 milyon telif aldığı şeklinde bilgiler yer almıştır. Bu durum acıları çok yeni olan ailesini üzdüğü gibi, Ferdi Tayfur ile eşdeğerde eserlere sahip üyelerimiz tarafından şaşkınlıkla karşılanmış ve haklı olarak kendilerinin de bu denli telif bedelleri almaları gerektiği beklentilerine yol açmıştır. Bu haberler kesinlikle asılsızdır" ifadelerini kullandı.

İddia edilen 35 milyon TL rakamına MESAM'ın özverili çalışmaları sonucu önümüzdeki bir kaç yıl içinde ulaşabilecek sanatçıların olabileceğini öngördüğünü dile getiren Ergül, "KVKK kapsamında üyelerimizin aldıkları telif bedellerini paylaşamıyoruz ancak şu kadarını söyleyebilirim ki, telaffuz edilen rakamlar oldukça astronomik ve gerçekçi değildir" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ferdi Tayfur’un dudak uçuklatan yıllık telif geliri iddiaları üzerine açıklama | Video 01:14
Ferdi Tayfur'un "dudak uçuklatan yıllık telif geliri" iddiaları üzerine açıklama | Video 13.01.2025 | 12:24
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: Kalbimi en çok kıran şey... | Video 00:21
Paris Hilton yangında küle dönen evinin son halini paylaştı: "Kalbimi en çok kıran şey..." | Video 11.01.2025 | 11:14
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: Böylesi daha iyi oldu | Video 00:24
Devrim Özkan, Torreira ile ayrılığı hakkında konuştu: "Böylesi daha iyi oldu" | Video 10.01.2025 | 09:52
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 04:18
Sanatçı Edip Akbayram yoğun bakıma kaldırıldı | Video 09.01.2025 | 14:30
Tanyeli’ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 00:28
Tanyeli'ye ünlü arkadaşlarından sürpriz doğum günü partisi | Video 09.01.2025 | 09:06
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 00:46
Fenomen Kerimcan Durmaz’ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı | Video 08.01.2025 | 16:04
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 00:46
SON DAKİKA! Fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı | Video 08.01.2025 | 12:39
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 00:28
Kerimcan Durmaz adliyeye sevk edildi | Video 08.01.2025 | 09:43
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, Şifa diledi | Video 00:14
Doğum gününü hastanede kutlayan Tanyeli, "Şifa" diledi | Video 07.01.2025 | 14:24
Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 00:41
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın tehditlere ateş püskürdü | Video 07.01.2025 | 14:08
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 01:24
Son Dakika: Sağlık kontrolünden geçirilen Kerimcan Durmaz, emniyete götürüldü! | Video 07.01.2025 | 13:41
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı | Video 00:33
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı | Video 07.01.2025 | 12:28
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video 01:30
Hüsnü Şenlendirici kızını paylaştı, hayranları yorum yağmuruna tuttu | Video 07.01.2025 | 10:04
Kanserle mücadele eden Tanyeli’den ameliyat paylaşımı 00:47
Kanserle mücadele eden Tanyeli'den ameliyat paylaşımı 06.01.2025 | 15:23
Umut Akyürek’ten Ferdi Tayfur itirafı! Fadime’nin Düğünü’ndeki Fadime, benim! | Video 05:29
Umut Akyürek'ten Ferdi Tayfur itirafı! "Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime, benim!" | Video 06.01.2025 | 10:15
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı | Video 00:19
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç gözaltına alındı | Video 05.01.2025 | 12:06
Ferdi Tayfur’un büyük oğlu cenaze töreninde baygınlık geçirdi! İşte o anlar | Video 00:31
Ferdi Tayfur'un büyük oğlu cenaze töreninde baygınlık geçirdi! İşte o anlar | Video 04.01.2025 | 16:54
7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı: Bende çok büyük bir yeri var | Video 00:56
7 yaşından beri Ferdi Tayfur şarkılarıyla büyüdüğünü söyleyen Tayfur’un hayranı: "Bende çok büyük bir yeri var" | Video 04.01.2025 | 16:36
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 34:33
Arabesk müziğin büyük ustası Ferdi Tayfur dualarla son yolculuğuna uğurlandı | Video 04.01.2025 | 16:24
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur’un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Küfürler havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 00:36
Tuğçe Tayfur babası Ferdi Tayfur'un tabutu başında yeğeniyle tartıştı! Küfürler havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 04.01.2025 | 15:20

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA