Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki | Video

Şarkıcı Gülben Ergen, "depremi unutmayın" mesajı vermek için bir gelincik tarlasında video çekti. Gülben Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Ekinlerim mahvoldu." diyerek tepki gösterdi.