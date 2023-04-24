Gelincik tarlasından yardımlaşma çağrısı yapan Gülben Ergen'e tarla sahibinden tepki | Video
Şarkıcı Gülben Ergen, "depremi unutmayın" mesajı vermek için bir gelincik tarlasında video çekti. Gülben Ergen'in videosunu gören tarla sahibi ise "Tarlama kimsenin girmesini istemiyorum. Ekinlerim mahvoldu." diyerek tepki gösterdi.
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