Gizem Karaca, eşi ve kızıyla hallerini paylaştı | Video
Geçtiğimiz aylarda ilk bebeği Leyla Yaz'ı kucağına alan Gizem Karaca, son dönemde ekranlardan uzak kalarak anneliğe odaklanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu, zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak eşi Kemal Ekmekçioğlu ve kızıyla olan anlarını paylaşan Karaca, yine çok konuşuldu.
