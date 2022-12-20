Hadise'nin derin yırtmaçlı elbisesiyle yaptığı kalça dansı mest etti! "2023'e adım atıyorum" | Video
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Ünlü şarkıcı Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliği olaylı bitmişti. Boşandıktan sonra işleri açılan şarkıcı Hadise sahne şovlarına yenilerini ekledi. Son olarak 40 milyon TL'ye yalı dairesi aldığı öne sürülen Hadise'nin keyfine diyecek yok. Hadise son olarak kasığına kadar yırtmaçlı seksi elbisesi ile yürek hoplattı. Hadise'nin kalça dansı izleyenleri mest etti. İşte derin bacak dekoktesi ile boy gösteren Hadise'nin dans şovu...