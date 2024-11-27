Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e: Benim görevim onu mutlu etmek!

Geçtiğimiz aylarda Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Bugün bir etkinliğe katılan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, birbirlerinden bahsederken aşk dolu açıklamalarda bulundu. Özellikle Kaan Yıldırım’ın eşine jesti dikkat çekti. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anları!