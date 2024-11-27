Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e: Benim görevim onu mutlu etmek!
Geçtiğimiz aylarda Roma’da evlenen Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, anne ve baba olma heyecanını yaşıyor. Bugün bir etkinliğe katılan Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, birbirlerinden bahsederken aşk dolu açıklamalarda bulundu. Özellikle Kaan Yıldırım’ın eşine jesti dikkat çekti. İşte Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım’ın o anları!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Kaan Yıldırım’dan Pınar Deniz’e: Benim görevim onu mutlu etmek! 27.11.2024 | 19:05
00:15
Hülya Avşar çekim öncesi eğlenceli anlarını paylaştı | Video 27.11.2024 | 14:27
00:18
00:29
Sibel Can sahnede yere düştü | Video 26.11.2024 | 14:18
00:08
Şeyma Subaşı Brezilyalı sevgilisi ile sörf yaptığı anları paylaştı | Video 26.11.2024 | 10:07
00:31
00:24
00:33
00:51
Survivor Berkan buz gibi havada denize atladı | Video 21.11.2024 | 15:54
00:28
00:12
Demet Şener ve Özge Ulusoy'dan güldüren paylaşım | Video 21.11.2024 | 10:25
00:15
Hadise sarı saçlarına veda etti! Yeni imajı çok konuşuldu | Video 21.11.2024 | 09:33
00:19
00:08
00:23
Ev hapsindeki Mehmet Ali Erbil'e torun ziyareti | Video 20.11.2024 | 14:30
00:08
00:22
00:35
00:05
Brezilyalı model sevgilisinden Şeyma Subaşı'na öpücük yağmuru | Video 17.11.2024 | 12:45