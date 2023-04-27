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Kadir Doğulu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu!

Kadir Doğulu'nun bu sözleri yeniden gündem oldu! "Evet, aldattım!" | Video

27.04.2023 | 15:47

Magazin kulisleri bu haberle çalkalandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerden sonra Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun evliliğinde kara bulutlar dolaşıyor. Neslihan Atagül ile 2016 yılından bu yana evli olan Kadir Doğulu'nun baş harfi "S" olan ve sanat ve spor camiasına oldukça yakın olan bir isimle imam nikahlı yaşadığı ve bunu da eşi Neslihan Atagül'ün bildiği iddiası büyük ses getirdi. Kadir Doğulu'nun daha önce de rol arkadaşı Serra Arıtürk ile imam nikahı kıydığı iddia edilmişti. Bu haberler sonrası evliliklerine devam eden çiftin çapkınlık gecesi görüntülerinden sonra ne yapacağı merak edilirken ilk açıklamalar da geldi. İhanet haberlerinin ardından Neslihan Atagül'ün annesi, kızını yanına çağırdı. İddiaya göre; Zorlu süreçte kızını yalnız bırakmayan anne Perihan Çıtlak, kızının bir süre yanında kalmasını istedi.

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