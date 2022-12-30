Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’ten sevgilisine sürpriz evlilik teklifi! | Video

Kardeşlerim dizisinde ‘Oğulcan’ karakterine hayat veren Turan Cihan Şimşek, bir süredir Sinem Şimşek ile birliktelik yaşıyor. Önümüzdeki yıl evlenme kararı alan Turan Cihan Şimşek ve Sinem Şimşek, bugün sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını şaşırttı. ‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Turan Cihan Şimşek sevgilisine gittikleri tatilde evlenme teklifi etti. İşte o anlar!