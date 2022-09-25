Kubilay Aka ve Danla Bilic'in samimi halleri! Yılın aşk bombası böyle görüntülendi | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
00:56
00:14
Avatar Atakan ikinci çocuğunun cinsiyetini böyle duyurdu | Video 21.09.2022 | 11:43
00:32
Futbolcu Özer Hurmacı’ya darp davasında 10 bin 800 lira para cezası | Video 21.09.2022 | 12:36
00:14
01:08
Ünlü isimler, kaza geçiren Acun Ilıcalı’yı hastanede ziyaret etti | Video 19.09.2022 | 23:39
00:19
04:37
Koray Avcı Çarşamba'da sevenleriyle buluştu | Video 19.09.2022 | 11:33
00:57
01:02
03:10
00:16
02:36
Bursa'da Simge Sağın rüzgarı! İddialı elbisesiyle göz doldurdu | Video 18.09.2022 | 09:09
07:50
00:31
00:37
Ev hapsi kaldırılan Gülşen karakolda imza verdi | Video 15.09.2022 | 15:52
00:30
01:02
06:12
Bursa’da İrem Derici rüzgarı | Video 15.09.2022 | 08:50
00:12
Melisa Döngel sokak ortasında kavga etti | Video 14.09.2022 | 18:27
Oyuncu Kubilay Aka ve YouTuber Danla Bilic, gittikleri Berkay Şahin konserinde samimi bir şekilde görüntülendi. İkilinin yakın halleri dikkat çekerken Danla Bilic ve Kubilay Aka birlikteliğinin uzun sürmeyeceğine dair yorumlar yapıldı.