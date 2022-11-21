Melis İşiten'in eski eşi Uraz Kaygılaroğlu açıkladı: "Melis ile Ceyhun iyi ama Sergen'in durumu biraz daha ağır" | Video
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Tiyatro oyunu için turneye çıkan 'Baş Belası' ekibi Amasya'nın Merzifon ilçesinde trafik kazası geçirdi. Ceyhun Fersoy, Sergen Deveci ve Melis İşiten'in yaralandığı feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti. Uraz Kaygılaroğlu kazada yaralanan eski eşi Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin son sağlık durumu hakkında bilgi verdi.