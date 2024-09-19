Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi! Ünlü çiftten ilk açıklama böyle geldi!
Yaklaşık 6 yıldır birliktelik yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral’dan bugün beklenen haber geldi. ‘Leyla ile Mecnun’ dizisinde canlandırdığı ‘İsmail Abi’ karakteri ile hafızalara kazınan Serkan Keskin birlikte olduğu Meriç Aral’la bugün evlendi. İşte Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden ilk kareler!
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