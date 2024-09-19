Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!
İki ünlü oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin, bugün düzenlenen törenle evlendi. Meriç Aral ve Serkan Keskin’i yakın arkadaşları ve ailesi bu özel günde yalnız bırakmadı. Düğüne Ali Atay ve Hazal Kaya’dan Bennu Yıldırımlar’a, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den Özge Özpirinçci’ye kadar birçok ünlü isim de katıldı. Düğüne nikah şahidi olması için teklif götürülen ancak bu teklifi geri çeviren Ali Atay’ın açıklaması damga vurdu. İşte Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay’ın o açıklaması!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
02:10
Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi! Ünlü çiftten ilk açıklama böyle geldi! 19.09.2024 | 20:25
00:24
Pınar Altuğ Rize'de çay topladı! O anları sosyal medyasında paylaştı | Video 19.09.2024 | 10:01
00:17
00:54
01:10
00:44
Kaan Yıldırım ile evlenen Pınar Deniz gözyaşlarını tutamadı! İşte o anlar! 17.09.2024 | 20:24
01:33
Ünlü sanatçı Simge'ye konser sırasında çiçek ve telefon şoku! | Video 17.09.2024 | 11:15
07:56
Miss Turkey 2024 birincisi belli oldu! İdil Bilgen kimdir? | Video 12.09.2024 | 12:38
00:16
Ceylan, Mardin sokaklarını şarkılarla inletti | Video 12.09.2024 | 08:46
00:24
Banu Alkan ve Güllü'nün kavgası yıllar sonra gündem oldu | Video 12.09.2024 | 08:46
00:54
00:19
01:05
00:10
00:24
00:44
Acun Ilıcalı ve Çağla Altuntaş’ın düğününden özel anlar paylaşıldı! 04.09.2024 | 21:45
01:21
00:26
03:00
Dilan ve Engin Polat’ın yargılanmasına başlandı | Video 04.09.2024 | 10:31