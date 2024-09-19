Video Magazin Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!
Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününe Ali Atay damgası! Ali Atay: Tuhaf tuhaf insanlar nikah şahidi oluyor!

19.09.2024 | 21:48

İki ünlü oyuncu Meriç Aral ve Serkan Keskin, bugün düzenlenen törenle evlendi. Meriç Aral ve Serkan Keskin’i yakın arkadaşları ve ailesi bu özel günde yalnız bırakmadı. Düğüne Ali Atay ve Hazal Kaya’dan Bennu Yıldırımlar’a, Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’den Özge Özpirinçci’ye kadar birçok ünlü isim de katıldı. Düğüne nikah şahidi olması için teklif götürülen ancak bu teklifi geri çeviren Ali Atay’ın açıklaması damga vurdu. İşte Hazal Kaya’nın eşi Ali Atay’ın o açıklaması!

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