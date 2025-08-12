Müge Anlı ile ‘Güven Bana’da bütün soruları doğru cevaplandırdılar!

ATV’nin beğeniyle takip edilen yarışma programlarından Müge Anlı ile ‘Güven Bana’, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Müge Anlı ile ‘Güven Bana’nın bu haftaki konuğu Oktay Kaynarca ve Yunus Emre Yıldırımer oldu. İki ünlü isim başarılı bir performans sergileyerek bütün soruları cevaplandırdı ve ödülün sahibi oldu. İşte ‘Güven Bana’da o heyecan dolu anlar!