Mustafa Ceceli’nin kardeşine hırsızlık şoku! 2.5 milyonluk altını böyle çaldılar | Video

İstanbul Büyükçekmece’de ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli’nin kardeşine ait olduğu öğrenilen kuyumcuya giren hırsızlar 2.5 milyon liralık altını çalıp kaçtı. İhbar üzerine hemen harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Şüpheliler her yerde aranıyor.

Olay, geçtiğimiz gün sabah 04.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 5 şüpheli, Mustafa Ceceli'nin kardeşine ait olan kuyumcunun önüne bir otomobil ile geldi. Levye ile kepengi ve kapıyı açan şüpheliler içeriden yaklaşık iki buçuk milyon lira değerinde altın çalarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı