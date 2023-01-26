Ortalık karıştı! Mahsun Kırmızıgül'ün 'Prestij Meselesi' filmi davasında kardeşler kavga etti | Video
Mahsun Kırmızıgül’ün yapımcılığını üstlendiği 3 Şubat’ta vizyona girecek olan ‘Prestij Meselesi’ filmi için Hilmi Topaloğlu’nun en büyük oğlu Volkan Topaloğlu, filmde babasının evli olmasına rağmen ihanet eden adam gibi gösterildiğini ve filmin yayınlanmasının durdurulmasın istedi. Mahsun Kırmızıgül ve Topaloğlu ailesinin katıldığı duruşmanın ardından kardeşler arasında adliye koridorlarında gerilim yaşandı. Mahkeme, hakim izinli olduğu gerekçesiyle duruşmayı 16 Şubat’a erteledi.
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