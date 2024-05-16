Rahatsızlığı sonrası Zerrin Özer aylar sonra ilk kez görüntülendi! Zerrin Özer: Nöroloji doktoruna ihtiyacım var!

Türk pop müziğinin güçlü seslerinden ünlü şarkıcı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatından sonra sağlık sorunları yaşadı. Zerrin Özer, Darülceze’de fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinde tedavi görüp taburcu oldu. Ünlü şarkıcı rahatsızlığından aylar sonra bir nikah töreninde görüntülendi. Yaşadığı rahatsızlıklar sonrası ilk kez gazetecilere sağlık durumunu açıklayan şarkıcı, hayranlarını korkuttu. İşte Zerrin Özer’in o açıklaması!