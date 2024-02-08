Şafak Sezer, Acun Ilıcalı'nın o görüntülerini ti'ye aldı! "Sinirlendirmeyin Acun Abi'yi" | Video

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Survivor All Star 2024 çekimlerindeki sinirli halleri kameraya yansıyan Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı. Şafak Sezer, Acun Ilıcalı'nın "Ne istiyorsunuz abi siz?" deyip sandalye fırlatmasına kendi görüntüsünü ekleyerek hayranlarını yeni filmi Kolpaçino 4'e davet etti.