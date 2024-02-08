Şafak Sezer, Acun Ilıcalı'nın o görüntülerini ti'ye aldı! "Sinirlendirmeyin Acun Abi'yi" | Video
Ünlü oyuncu Şafak Sezer, Survivor All Star 2024 çekimlerindeki sinirli halleri kameraya yansıyan Acun Ilıcalı'yı ti'ye aldı. Şafak Sezer, Acun Ilıcalı'nın "Ne istiyorsunuz abi siz?" deyip sandalye fırlatmasına kendi görüntüsünü ekleyerek hayranlarını yeni filmi Kolpaçino 4'e davet etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
00:39
00:16
00:17
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe, tatlılığıyla Maşallah dedirtti | Video 04.02.2024 | 13:21
01:29
00:44
01:35
01:03
00:06
00:13
00:54
00:30
Şarkıcı Ceylan'ın spor paylaşımı sosyal medyayı salladı | Video 28.01.2024 | 10:31
02:27
01:23
Fahriye Evcen'den yeni paylaşım! Bu kez oğlu Karan | Video 25.01.2024 | 11:11
07:01
2024 Oscar adayları belli oldu! İşte 2024 Oscar adayları! 23.01.2024 | 22:28
00:11
Hadise'nin temizlik sopasıyla çılgın dansı olay oldu | Video 23.01.2024 | 09:38
01:04
00:55
03:19
Gökhan Özen’den estetik açıklaması: Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız! 16.01.2024 | 18:16