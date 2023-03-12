Şarkıcı Lara gelin oldu! Tam bir estetik harikası olan şarkıcı Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi evlendi | Video
Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 43 yaşında nikah masasına oturdu! "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan şarkıcı Lara gelin oldu. Son dönemde tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine girdi. İşte Lara ile İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'nin düğün çekiminden kareler.
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