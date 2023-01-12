SON DAKİKA: 62 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti! | Video
Usta sanatçı Burhan Çaçan'dan gelen son dakika haberi sanat camiasını yasa boğdu. 62 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yıl önce Erzurum Radyosu'nun düzenlediği amatör sesler yarışmasını kazanan sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı.
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