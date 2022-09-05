Video Magazin Talihsiz kaza! Demet Akalın konserde böyle düştü | Video
Talihsiz kaza! Demet Akalın konserde böyle düştü | Video

Talihsiz kaza! Demet Akalın konserde böyle düştü | Video

05.09.2022 | 13:37

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Uşak'ta sahne alan Demet Akalın, şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmak istediği sırada ayağı takılarak yere düştü.

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