Video Magazin Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın sevimli halleri! Minik Mercan spor yaparken annesiyle oyun oynadı! | Video
Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın sevimli halleri! Minik Mercan spor yaparken annesiyle oyun oynadı! | Video

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci ve kızı Mercan’ın sevimli halleri! Minik Mercan spor yaparken annesiyle oyun oynadı! | Video

10.04.2023 | 18:46

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, uzun süredir birliktelik yaşadığı meslektaşı Burak Yamantürk’le 2021 yılında evlendi. Bu mutlu evliliklerini sürdüren Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk, ilk çocukları Mercan’ı aynı yıl kucaklarına aldı. Kızlarının yüzünü bir süre saklayan çift, artık kızları ile ilgili paylaşımlara da kendi kişisel sayfalarında yer vermeye başladı. Bugün spor yaparken bir paylaşım yapan Özge Özpirinçci, kızı ile sevimli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

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