Ünlü şarkıcı Sefo'nun aile evinde yangın paniği! O anları paylaştı... | Video

'Sefo' sahne adıyla tanınan rapçi Seyfullah Sağır'ın, Samsun'da bulunan aile evinde yangın çıktı. Sosyal medya hesabından yangın anına dair görüntü paylaşan ünlü şarkıcı, “Dün gece Samsun’daki aile evimde yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edildi ve söndürüldü Allah’a şükür. Ablam ve 2 kedimiz çok şükür iyi” dedi.