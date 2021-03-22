Video Maraşlı Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video

Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video

Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video
22.03.2021 | 23:12

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Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video 07:53
Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video 22.03.2021 | 23:12
Maraşlı 11. Bölüm Özel Ön İzleme yayınlandı | Video 02:18
Maraşlı 11. Bölüm Özel Ön İzleme yayınlandı | Video 22.03.2021 | 14:10
Maraşlı 11. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 01:05
Maraşlı 11. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı | Video 22.03.2021 | 14:10
Maraşlı 11. bölüm 3. fragmanı | Video 00:45
Maraşlı 11. bölüm 3. fragmanı | Video 21.03.2021 | 00:04

ATV’nin sevilen dizilerinden ‘Maraşlı’, 11. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi, bu hafta aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün yayınlanan 11. Bölümde Sami’nin adamları tarafından vurulan Mahur, Maraşlı tarafından hastaneye götürüldü. Mahur ameliyata alındı. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koştu. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya kızdı. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içti. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını almak için Mahur’a veda etti.

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