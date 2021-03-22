Maraşlı 11. bölüm... Maraşlı'nın Mahur'a en zor vedası | Video
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ATV’nin sevilen dizilerinden ‘Maraşlı’, 11. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizi, bu hafta aksiyon ve duygu dolu sahneleriyle yine izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Bugün yayınlanan 11. Bölümde Sami’nin adamları tarafından vurulan Mahur, Maraşlı tarafından hastaneye götürüldü. Mahur ameliyata alındı. Haberi alan Aziz, Firuzan ve İlhan hastaneye koştu. Tüm aile Mahur'u koruyamadığı için Maraşlı'ya kızdı. Maraşlı, kendisine kurulan bu kumpasın öcünü almak için ant içti. Öfkeli olan Maraşlı, intikamını almak için Mahur’a veda etti.