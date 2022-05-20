Aziz 26. Bölüm 2. Fragmanı yayında! “Neredesin Efnan”

Aziz 26. Bölüm fragmanı ile heyecanı doruğa taşıyor. Aziz her yerde Efnan’ı ararken Efnan’ı ağzı ve elleri bağlı bir şekilde tutulduğu görülüyor. Show TV ekranlarının sevilen dizisi Aziz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aziz intikam yemini ederken Efnan kurtulacak mı? merak konusu. İşte Aziz 26. Bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Murat Yıldırım, Simay Barlas, Damla Sönmez ve Fırat Tanış gibi isimlerin paylaştığı Aziz yeni bölüm fragmanı ile tansiyonu yükseltti. Aziz'in "Neredesin Efnan" sözleri tüm çaresizliği gözler önüne serdi. Show TV Aziz 26. Bölüm fragmanı ile yayında! İşte Aziz yeni bölüm fragmanı izle!