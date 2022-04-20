Kara Tahta 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! “Siz aşktan sınıfta kaldınız Atlas Hoca!” Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle! | VİDEO
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Kara Tahta yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından yayınlandı. Dizinin 4. Bölümünü izleyen diziseverler, Kara Tahta 5. Bölüm fragmanı için araştırmaları hızlandırdı. Yeni bölüm fragmanı erişime açılırken; fragmanda Irmak’ın “Ben Bekir’le evlenmeyeceğim anne!” çıkışı dikkat çekti. TRT 1’in yeni dizisi Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!
Kara Tahta 5. Bölüm fragmanı internet üzerinden yayınlandı. TRT 1 ekranlarında Çarşamba akşamları izleyicinin karşısına çıkan Kara Tahta dizisi bu hafta 4. Bölümüyle diziseverlerin beğenisine sunuldu. Kara Tahta 5. Bölüm fragmanı ise yeni bölümün hemen ardından yayınlandı. Peki, gelecek hafta yeni bölümde neler olacak? Kara Tahta yeni bölüm fragmanı izle!