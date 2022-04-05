Masumlar Apartmanı 65.bölüm fragmanı yayınlandı! Masumlar Apartmanı yeni bölüm özeti

TRT 1 ekranlarına Salı akşamları gelen Masumlar Apartmanı 65.bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı yeni bölümde; Gülben’i hastaneye götüren Esat, doktorun söylediklerinin ardından karısını bir süre apartmandan uzaklaştırmak ister. Fakat Gülben ablasına yakın olmakta kararlıdır. İkisi de geri adım atmayınca, Gülben fevri bir karar verecektir. İşte Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 65.yeni bölümde Memduh'un Ege'den gizlediği önemli bir sıkıntısı vardır. Bu konuda Esra ve Naci'den destek alır. İkisi, Memduh için sık sık bir araya gelmeye başlar ancak bu durum, başka problemlere yol açacaktır. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı ve bilgilerine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.