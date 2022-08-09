Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı beklenen tarihi açıkladı | Video

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, geçtiğimiz ay sezon finali yaparak yayın hayatına ara vermişti. Milyonlarca kişi, Türkiye'nin gündemini belirleyen programın yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihi belli oldu. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, programın yeni sezon tarihini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.