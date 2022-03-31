Video Medya Sadakatsiz 54. Bölüm (30 Mart 2022 Çarşamba) Tek Parça izle! Sadakatsiz 54. Bölüm Full izle | Video
Sadakatsiz 54. Bölüm (30 Mart 2022 Çarşamba) Tek Parça izle! Sadakatsiz 54. Bölüm Full izle | Video

Sadakatsiz 54. Bölüm (30 Mart 2022 Çarşamba) Tek Parça izle! Sadakatsiz 54. Bölüm Full izle | Video

31.03.2022 | 08:34

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Kanal D Sadakatsiz dizisi 30 Mart Çarşamba akşamı 54. Bölümüyle ekrana geldi. Peki son bölümde neler oldu? Volkan iki ateş arasında kalıyor! Asya'ya mı inanacak yoksa Derin'e mi? Sadakatsiz 54. Bölüm Tek Parça 'https://www.kanald.com.tr/sadakatsiz/bolumler/sadakatsiz-son-bolum' linkinden izlenebilir...

VİDEO DEVAM EDİYOR

Asya'nın Derin konusunda Onur'u uyarması, Derin'i daha da köşeye sıkıştırır. Gönül hastane yönetimini eline alır almaz hedefine Asya'yı yerleştirse de Asya'nın intikam oyunları yeni başlamıştır.

Volkan'a karşı yönelttiği tüm suçlamalardan eli boş dönen Derin, ilişkisini kurtarmak için attığı adımda bir kez daha Asya'nın ağına takılır. Asya'nın eline büyük bir koz verdiğini öğrenen Derin, başına açtığı beladan nasıl kurtulacaktır?

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