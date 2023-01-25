Üç Kız Kardeş 37. bölüm fragmanı izle: Türkan hamile! Kanal D ile Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO 25.01.2023 | 01:27 Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izle ekranı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin 24 Ocak Salı akşamı ekranlara gelen 36. Bölümünde Fatih’in hasta olan kızı Almanya’dan gelir. Eve neşe katan genç kız sayesinde tüm Kalender Ailesi bir araya gelir. Ancak Dönüş’ün donör olma isteği, Nesrin ve Sadık’ı iki arada bırakır. Som bölümün hemen ardından Üç Kız Kardeş 37. bölüm fragmanı Kanal D tarafından paylaşıldı. İşte, Kanal D dizi izle ekranı ile Üç Kız Kardeş 37. bölüm fragmanı izle… VİDEO DEVAM EDİYOR

Üç Kız Kardeş 37. bölüm fragmanı izle ekranı araştırılıyor. Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven ve İclal Aydın'ın yer aldığı dizinin 36. bölümünde Türkan'ı alt etmek için yemin eden Rüçhan'ın son planı, Türkan ve Somer'i tekrardan karşı karşıya getirir. İkili arasında ipler bu sefer tahmin edilenden daha fazla gerilir. Son bölümün hemen ardından Üç Kız Kardeş yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayınlanan fragmana Türkan'ın ''Hamileyim!'' sözü damga vurdu. İşte, Üç Kız Kardeş 37. bölüm fragmanı izle ekranı