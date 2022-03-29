Video Medya Üç Kuruş 20. Bölüm (28 Mart 2022 Pazartesi) Kesintisiz Full izle! Üç Kuruş Son Bölüm Tamamı izle | Video
Üç Kuruş 20. Bölüm (28 Mart 2022 Pazartesi) Kesintisiz Full izle! Üç Kuruş Son Bölüm Tamamı izle | Video

Üç Kuruş 20. Bölüm (28 Mart 2022 Pazartesi) Kesintisiz Full izle! Üç Kuruş Son Bölüm Tamamı izle | Video

29.03.2022 | 08:54

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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Üç Kuruş bu akşam yeni bölümüyle seyirci karşısındaydı. Dizinin ardından gündeme gelen "Üç Kuruş son bölüm izle" linki, diziyi kaçıran ya da tekrar izlemek isteyenler için oldukça önemli. Dizinin son bölümünde; Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Üç Kuruş 20. Bölüm izle! Show TV Üç Kuruş Son Bölüm Tek Parça 'https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/uc-kurus-sezon-1-bolum-20-izle/103778' linkinden izlenebilir...

VİDEO DEVAM EDİYOR

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş'i ve Bahar'ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal'dan bir ricada bulunur. Kartal'ın yaşadığı saldırı Efe'yi de derinden etkiler.

Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla'ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır. Şahin, Azade'nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade'nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar.

Kartal, Efe ve Çetin, Baybars'a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

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