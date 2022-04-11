Üç Kuruş 22. yeni ve son bölüm izle! Show Tv ile 11 Nisan 2022 tarihli Üç Kuruş son bölüm kesintisiz izle | SHOW TV CANLI YAYIN | VİDEO

Pazartesi akşamlarının iddialı dizileri arasında yerini alan Üç Kuruş dizisi 22. Yeni bölümü ile bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Yapımda bu hafta; Kartal’ın son hamlesinden sonra Kılıç’ın kendi yöntemleriyle alacağı intikam planının her an gerçekleşebileceğini fark eden Şahin kendi yerini sağlamlaştırmaya çalışmaktadır. Dizinin bu akşam yayınlanan bölümünü naklen izlemek isteyenler Üç Kuruş 21. Yeni son bölüm canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. İşte Show Tv ile 11 Nisan 2022 tarihli Üç Kuruş son bölüm izle ekranı...

Üç Kuruş dizisinde bu hafta Leyla ve Efe'nin düğünü için adeta nefesler tutulurken öte yandan fragmanda Leyla'nın vurulduğu anlar görenleri şoke etti. Düğünde Kılıç'ın darbesiyle dağılan Kartal, Şahin'le yüzleşir. Aralarındaki sert kavgada Şahin, Kılıç'ın ailesine düşündüğünden çok daha büyük bir zarar verdiğini öğrenecektir. Bu akşamki bölümü naklen takip etmek isteyenler Show Tv ile Üç Kuruş yeni bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. Haberimizin devamında bulunan link üzerinden Üç Kuruş son bölüm izle seçeneğine ulaşabilirsiniz...

Dizinin tüm bölümlerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz...

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/uc-kurus/2815