Dizüstü bilgisayar kullananlar dikkat, risk altındasınız! Vücuttaki bu lekeler hastalığın ilk belirtisi... | Video

Dizüstü bilgisayarını doğrudan dizlerin üstünde kullanmak kronik ısıya maruz kalmanın neden olduğu Eritema Ab İgne ismi verilen bir dermatolojik hastalığa sebep oluyor. Yalnızca bilgisayarlardan değil, masa altı ısıcıları, ısıtmalı araba koltukları gibi kronik ısıya maruz kalındığında ortaya çıkan hastalıkla ilgili açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, rahatsızlığın herhangi bir giysi olmadan doğrudan ciltle temas yoluyla oluşabildiği gibi, giysiler yoluyla da oluşabileceğini belirtti. Vatandaşlar ise, kaldıkları ısı maruziyetinden habersiz.Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Başaran, "Eritema ab İgne dediğimiz bir hastalık var söylenmesi zor olsa da çok kolay bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Özellikle yakmayacak kadar ısıya uzun süreli yakın maruziyetten meydana geliyor. Bunu biz daha önceleri özellikle kış aylarında masa altında ayak sobası bulunduranlarda ya da kalorifere, sobaya çok yakın çalışanlarda hep tek yanlı ya da tek tarafa ısı kaynağını koyanlarda görüyoruz" dedi.Başaran, "Son zamanlarda belki de evden çalışmanın çoğalmasıyla kucak üstü, diz üstü bilgisayarı dediğimiz bilgisayarların sürekli diz bölgesinde tutulmasına bağlı olan vakalar da görmeye başladık. Özellikle ısı kaynağının sürekli vücuda yakın tutulması o bölgede koyu renklere korkutucu görünüşlere varan koyu ve açık renkli dalgalı görünüme neden olabilir" ifadelerini kullandı.Başaran, "Böyle bir durumdan şüphe ettikleri ya da durumun başladığını anladıkları anda bile ısı kaynağını uzaklaştırmaları gerekiyor. İlk başlarda kendi başına bile geri dönüşlü olabiliyor, ısı kaynağından uzaklaştığında geri dönebiliyor. Ama inatla devam edilirse bu sefer gerilemez bir hal alıyor. Isı kaynağından uzaklaşsa bile lezyonlar gerilemeyebiliyor. Böyle bir durumda da gene dermatoloji uzmanlarına başvurup bununla ilgili tedaviler alabilirler" diye konuştu.Hastalığın ilk belirtileri hakkında da açıklamalarda bulunan Başaran, "Öncesinde hafif kaşıntılar olabilir. O bölgenin kızarması gibi durum görülebilir. Hastaların bize genelde korkarak başvurması ağ şeklinde görülen çok koyu renkli pigmentasyonların olmasıyla kaynaklanıyor. Hafif bir kaşıntı ve kızartı hastalığın ilk belirtisi oluyor" dedi. Başaran, "Dizüstü bilgisayarın direkt kendisinden kaynaklanmıyor, verdiği ısıdan kaynaklanıyor. Sırtta çantanın içinde taşınırken bilgisayar çalışıyor olursa yine ısı verebilir. Çok uzun süre kullanıyorsa telefon da ısınıyorsa ve kulağında, yüzünde tutuyorsa burada olmaz diyemeyiz. Bizim için bu hastalıkta önemli olan aynı bölgenin ısıya maruz kalması ve uzun süreli ve tekrar ediyor olması. Birkaç günde olmaz en azından birkaç ay boyunca bu ısı maruziyetinin devam ediyor olması gerekiyor. Kıyafetle temastan da geçebiliyor" ifadelerini kullandı. Başaran, "Başka bir hastalığı tetikleyici durumu yok ama aynı bölgede başka bir dermatolojik rahatsızlık varsa bununla ilgili hem tanı konmasını zorlaştırabilir hem de tedaviyi zorlaştırabilir. Tedavisi de durumun yaygınlığına ve o anki ağırlığına bağlı. Kremlerle, ilaçlarla da tedavi edilebilir. Ya da lazer tedavisi gerektirebiliyor. Çok sık olmasa da böyle hastalarımız ve lazer tedavisiyle gerilettiğimiz hastalarımız var" diye konuştu.Sıdıka Başaran isimli vatandaş, "Her gün telefon ve bilgisayar önce iş icabı sonra da özel hayatımıza entegre olan sistemler. Mecburi olarak çocukların toplantılarından her şeyi bilgisayar üzerinden geliyor. Her yerde bilgisayar, telefon hepsini kullanıyoruz. Telefonla konuşurken dahi ısınıyor. Cihazlardan kaynaklı ısının farkında olmadan yaşıyoruz. Elimizde, tenimizde ısındığını fark ediyorum ama cildimize hasar verdiğini bilmiyorum" dedi. Esmanur Dağ da, "Genelde kütüphanede olduğumuz için bilgisayarın sıcağına maruz kalıyoruz. Her gün 1-2 saat maruz kalıyorum ama çok rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.Şevval Ulu da, "İşlerimi bilgisayardan görüyorum. O yüzden bilgisayarda çok vakit geçiriyorum. Bütün gün başında olduğumuz için o yüzden rahatsız oluyorum. Şu an bu hastalığı ilk defa duyuyorum. Ben de olmadı" diye konuştu.