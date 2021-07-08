Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir?

Akut pankreatit saptanmaz ve tedavi edilmez ise ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eylem Karatay, pankreas iltihabı ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

Pankreas karın boşluğunda, midenin arkasında yer alan bir organdır. Salgıladığı enzim ve hormonlarla vücutta kan şekeri dengesi ve sindirimden sorumludur. Pankreas iltihabı batı toplumlarında alkole bağlı, bizim gibi asya toplumlarında ise safra taşı ile alakalı gelişir. Pankreastaki enzimlerin kontrolsüz aktivasyonu sonucu mikrobik olmayan sonucu mikrobik olmayan bir iltihap durumu başlar. Bu iltihap ile birlikte pankreastaki enzimler kana salınır ve şiddetli bir yangısal durum oluşur. Özellikle yağlı bir yemek sonrasında ciddi kuşak tarzında karın ağrısı oluşur. Hastalarda mide bulantısı, tuvalete çıkmada azalma, tansiyon düşüklüğü ve ciltte sararma gibi bulgular eşlik edebilmektedir. Akut pankreatit tedavisi sebebe yönelik olmalıdır. Safra taşına bağlı akut pankreatit durumlarında endoskopik girişim gerekli olabilir. Bu endoskopik girişim, endoskopik retrograd pankreotografidir (ERCP). Safra yoluna düşmüş olan taşın ERCP dediğimiz yöntem ile çıkarılması ile tedavi sağlamaktadır. Hastalarda bazı durumlarda yoğun bakım şartı gerektirecek kadar ağır tablolar karşımıza çıkabiliyor. Akut pankreatit saptanmaz ve tedavi edilmez ise ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Kuşak tarzı ağrı şikayetlerinde mutlaka gastroenteroloji uzmanı olan, tam teşekküllü bir hastaneye başvurulması gerekmektedir.