Video Sağlık Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir?

Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir?

Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir?
08.07.2021 | 15:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pankreas iltihabı akut pankreatit nedir? 01:49
Pankreas iltihabı (akut pankreatit) nedir? 08.07.2021 | 15:03
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 02:56
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti  | Video 05.07.2021 | 12:11
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 00:33
Milli basketbolcu Cedi Osman Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı yaptı | Video 27.06.2021 | 16:13
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 04:05
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine övgü | Video 21.06.2021 | 15:03
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü | Video 05:26
Koronavirüste pozitiflik oranı yüzde 30'dan 10'a düştü | Video 20.06.2021 | 11:38
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 01:53
Çocuklarda baş dönmesi neden olur? Uzman isim açıkladı | Video 14.06.2021 | 14:28
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 04:41
Koronavirüs vaka sayısı açıklandı: 3 Haziran Türkiye günlük koronavirüs tablosu, vaka ve hasta sayısı | Video 03.06.2021 | 20:28
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 03:15
Son dakika | 2 Haziran koronavirüs tablosu: Korona vaka sayısı tablosu ile güncel Türkiye corona virüsü vaka sayısı | Video 02.06.2021 | 20:19
Son Dakika Haberler | Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 04:27
Son Dakika Haberler | Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları belli oldu! İşte 1 Haziran koronavirüs tablosu ve vaka sayısı... | Video 01.06.2021 | 21:15
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 05:29
Sinovac ve BioNTech'in hastaneye etkisini ortaya çıkaracak araştırma | Video 23.05.2021 | 10:27
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video 00:41
Bakan Koca'dan tarım işçilerine aşı müjdesi | Video 23.05.2021 | 08:21
Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez cevaplıyor; İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? 01:41
Üroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İlker Çömez cevaplıyor; İdrar yolu enfeksiyonu belirtileri nelerdir? 20.05.2021 | 16:25
İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video 05:12
İstanbullular neden aşı olmuyor? Uzman isimden önemli açıklamalar | Video 20.05.2021 | 15:49
Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video 04:58
Yerli aşıda son durum ne? Faz-3'e ne zaman geçilecek? | Video 17.05.2021 | 15:59
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor | Video 06:08
Bayramda aşı çalışmaları devam ediyor | Video 13.05.2021 | 14:12
Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı | Video 03:25
Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye ulaştı | Video 12.05.2021 | 12:23
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 12:50
Normalleşme takvimi nasıl oluşacak? Tam kapanma sonuç veriyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer yanıtladı | Video 09.05.2021 | 16:29
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı | Video 05:37
Bilim Kurulu üyesi Tezer: Toplumsal bağışıklık için çocuklar da aşılanmalı | Video 09.05.2021 | 12:29
Koronavirüs vaka sayısı düşüşte! Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı kovid-19 tablosunda ise yarıyor! | Video 02:12
Koronavirüs vaka sayısı düşüşte! Tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı kovid-19 tablosunda ise yarıyor! | Video 06.05.2021 | 09:48
Son Dakika: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 3 Nisan koronavirüs tablosu ve hasta sayısı | Video 01:01
Son Dakika: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı açıklandı! 3 Nisan koronavirüs tablosu ve hasta sayısı | Video 04.05.2021 | 09:55

Akut pankreatit saptanmaz ve tedavi edilmez ise ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirten Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Doç. Dr. Eylem Karatay, pankreas iltihabı ile ilgili merak edilenleri cevapladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Pankreas karın boşluğunda, midenin arkasında yer alan bir organdır. Salgıladığı enzim ve hormonlarla vücutta kan şekeri dengesi ve sindirimden sorumludur. Pankreas iltihabı batı toplumlarında alkole bağlı, bizim gibi asya toplumlarında ise safra taşı ile alakalı gelişir. Pankreastaki enzimlerin kontrolsüz aktivasyonu sonucu mikrobik olmayan sonucu mikrobik olmayan bir iltihap durumu başlar. Bu iltihap ile birlikte pankreastaki enzimler kana salınır ve şiddetli bir yangısal durum oluşur. Özellikle yağlı bir yemek sonrasında ciddi kuşak tarzında karın ağrısı oluşur. Hastalarda mide bulantısı, tuvalete çıkmada azalma, tansiyon düşüklüğü ve ciltte sararma gibi bulgular eşlik edebilmektedir. Akut pankreatit tedavisi sebebe yönelik olmalıdır. Safra taşına bağlı akut pankreatit durumlarında endoskopik girişim gerekli olabilir. Bu endoskopik girişim, endoskopik retrograd pankreotografidir (ERCP). Safra yoluna düşmüş olan taşın ERCP dediğimiz yöntem ile çıkarılması ile tedavi sağlamaktadır. Hastalarda bazı durumlarda yoğun bakım şartı gerektirecek kadar ağır tablolar karşımıza çıkabiliyor. Akut pankreatit saptanmaz ve tedavi edilmez ise ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Kuşak tarzı ağrı şikayetlerinde mutlaka gastroenteroloji uzmanı olan, tam teşekküllü bir hastaneye başvurulması gerekmektedir.


BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA