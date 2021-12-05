Video Spor Futbolcular, hocalarını hastanelik etti!
Futbolcular, hocalarını hastanelik etti!

Futbolcular, hocalarını hastanelik etti!

05.12.2021 | 20:50

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TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yendi. Golün ardından futbolculara tepki gösteren Karatay Termal 1922 Konyaspor yardımcı antrenörü Mesut Ertekin, maç sonu soyunma odasında futbolcularla arasında çıkan arbedenin ardından baygınlık geçirdi.

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