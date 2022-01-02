Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Hava Durumu 02-01-2022 02.01.2022 | 08:00
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Milli Savunma Bakanı Akar’dan göreve giden “Pars”lara mesaj 01.01.2022 | 15:57
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Bakan Soylu yaralı polisi hastanede ziyaret etti 01.01.2022 | 14:41
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Hava Durumu 01-01-2022 01.01.2022 | 08:00
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Yılbaşına saatler kaldı! İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor! 31.12.2021 | 22:11
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Bakan Koca'dan yeni yıl mesajı: 2022’de daha fazla çalışmaya hazırız 31.12.2021 | 21:19
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Yılbaşına saatler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 65’e çıktı 31.12.2021 | 18:25
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Başkan Erdoğan'dan Mehmetçiğe yeni yıl kutlaması 31.12.2021 | 18:09
Yerli ve milli imkanlar kullanılarak oluşturulan simülatörler sayesinde, Türk havacılığına nitelikli pilotlar kazandırılıyor.