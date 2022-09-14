TOGG Arjantin'de kış testine girdi | Video

Geçtiğimiz hafta Turkish Cargo uçağına yüklenip karlı ve dağlık alana götürülen Togg'un nerede olduğu belli oldu. Yerli otomobil TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "TOGG Akıllı Cihazımızı Güney Kutbu’na en yakın noktaya, kış testlerinin devamı için Arjantin'in Ushuaia kentindeki akredite test merkezine Turkish Cargo ile taşıdık" denildi.