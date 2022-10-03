Video Türkiye Tokat Valisi Numan Hatipoğlu: Bize emanet edilen rütbeleri onur ile taşımalıyız
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu: Bize emanet edilen rütbeleri onur ile taşımalıyız

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu: Bize emanet edilen rütbeleri onur ile taşımalıyız

02.10.2022 | 23:50

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Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı bir konuşmada, "Biz, bize emanet edilen ve birgün bizden alınacak ünvanlara sahibiz. Sadece bu rütbe ve ünvanların alınacağı güne kadar şeref, onur ile taşıma gayreti içerisindeyiz. Hepimiz de aynı gayret içerisinde olmalıyız. Aklımızı, vicdanımızı sadece bu bağlılığa tabi kılmak durumundayız. Niye bunları söylüyorum. Burada, Emniyetimizin, Jandarmamızın, Silahlı Kuvvetlerimizin personeli var. Bu hain darbe girişiminde sadece Silahlı Kuvvetler kisvesini giymiş olan insanlar, bir şekilde kendisini bambaşka gösteren insanlar... Bu ülkeye çok acılar yaşattılar. Bir daha bu acıların yaşanmaması için hepimiz akıllı olmak zorundayız. Bize, bu büyük meydan savaşı ile, cennet vatanı hediye eden ve açıkçası ne yapmamız gerektiğini…

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