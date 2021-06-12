Video Yaşam ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada

ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada

ABD Başkanı Biden'in BBC muhabiri ve ekibini masadan kovarak uzaklaştırdığı anlar kamerada
12.06.2021 | 13:27

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