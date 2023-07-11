Video Yaşam Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı | Video
Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı | Video

Adana'da durdurulan otomobildeki valizlerden 20 kilo esrar çıktı | Video

11.07.2023 | 10:17

ADANA'da polisin takibi ile durdurulan otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valizlerde 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti. Takibe alınan otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, valizlerin içlerine konmuş 20 kilo 684 gram esrar ele geçirildi. Sürücü İ.G. (32) ile kız arkadaşı S.A. (22) gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında susma haklarını kullandı. Şüphelilerden İ.G. tutuklandı, S.A. da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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