Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video

Son dakika haberi: Ankara Polatlı'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Öte yandan; Ankara Valisi Vasip Şahin, otobüs şoförünün uyuduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını bildirdi. Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar…