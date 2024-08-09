Video Yaşam Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video
Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video

Ankara Polatlı’da korkunç trafik kazası! Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar… | Video

09.08.2024 | 10:55

Son dakika haberi: Ankara Polatlı'da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü, önce bariyerlere sonra üst geçit duvarına çarptı. Kazada 9 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı. Öte yandan; Ankara Valisi Vasip Şahin, otobüs şoförünün uyuduğu ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç soruşturma başlatıldığını bildirdi. Otobüsün kaza öncesi görüntüsü ortaya çıktı! İşte o anlar…

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