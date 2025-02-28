Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video 28.02.2025 | 11:39 Ankara’da kanuna aykırı yöntemlerle topladıkları atık yağları yanıcı maddelerle karıştırarak araçlarda tehlike oluşturabilecek karışımlı akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 185 bin litrelik akaryakıtın 12 milyon lira değere sahip olduğu öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, izinleri ve lisansları olmadığı halde piyasadan topladıkları atık yağları 'merdiven altı' olarak tabir edilen depolarda yanıcı maddelerle birleştirerek karışımlı akaryakıt üreten kişileri belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Çubuk ve Yenimahalle'deki 3 farklı depoya gerçekleştirdikleri operasyonda 185 bin 123 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken ürettikleri akaryakıtın 12 milyon lira piyasa değerine sahip olduğu aktarıldı.