Ankara’da 12 milyon lira değerinde kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi | Video
Ankara’da kanuna aykırı yöntemlerle topladıkları atık yağları yanıcı maddelerle karıştırarak araçlarda tehlike oluşturabilecek karışımlı akaryakıt üreten 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen 185 bin litrelik akaryakıtın 12 milyon lira değere sahip olduğu öğrenildi.
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