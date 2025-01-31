Antalya'da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 14:20 Antalya'da, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında, 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 1668 kaçak elektronik sigara, 8 bin adet geçersiz ibareli 100 ABD doları başta olmak üzere çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'da suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, son 1 haftada Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yapılan operasyonlarda 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt, 10 bin boş makaron, 1668 kaçak elektronik sigara, 14 litre ve 10 şişe kaçak içki, 417 paket kaçak sigara, 171 kaçak emtia, 148 kaçak ilaç, 8 kaçak cep telefonu, 2 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ayrıca, '2863 sayılı kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanuna muhalefet etmek', 'parada sahtecilik', '5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet etmek' suçlarından 10 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalarda, 54 kaçak sikke, 10 sahte 100 ABD doları ve 8 bin adet geçersiz ibareli 100 ABD doları ele geçirildi.

Aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli yakalanarak cezaevine teslim edildi.