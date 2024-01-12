Video Yaşam Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video

Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video

12.01.2024 | 10:07

Antalya’da kirli balast tahliyesi yaparak denize kirlettiği tespit edilen yabancı bayraklı ticari bir gemiye 16 milyon TL ceza kesildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Limanında bulunan yabancı bayraklı ticari geminin kirli balast tahliyesi yaparak deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Bahse konu ticari gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 16 Milyon TL idari para cezası uygulanırken, ticari gemi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 00:02
Antalya'da denizi kirleten gemiye 16 milyon ceza 12.01.2024 | 10:48
Mersin’de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 01:09
Mersin'de hırsızlık şüphelisi, önce kameralara sonrada polise yakalandı 12.01.2024 | 10:44
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 02:39
Fatih’te kargo şubesine gasp anı kamerada 12.01.2024 | 10:40
Ağrı’da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 02:29
Ağrı'da sağlık ekipleri mahsur kalan hamile kadın için seferber oldu 12.01.2024 | 10:35
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 03:38
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin üyesi olduğu çeteye yeni operasyon: 6 gözaltı | Video 12.01.2024 | 10:07
Antalya’da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 01:21
Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 12.01.2024 | 10:07
Annesi depremden bu yana Taha Duymaz’ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video 04:03
Annesi depremden bu yana Taha Duymaz'ın mutfağından başka yerde uyuyamıyor | Video 12.01.2024 | 09:35
Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 01:18
Kılık değiştirerek, maymuncukla ev ve iş yerlerini soyan hırsızlar yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:35
Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 00:20
Halat zincirler altına gizlenmiş 392 bin sterlin yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:35
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 02:20
Otomobil çukura daldı, sürücü tepki gösterdi “Zararım karşılansın” | Video 12.01.2024 | 09:35
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 05:56
Yol istedi, yolcuların gözü önünde 4 kişinin saldırısına uğradı | Video 12.01.2024 | 09:34
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 00:24
Kartal’da makas atan sürücü kamerada: Trafikten men edildi | Video 12.01.2024 | 09:35
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 02:46
7 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılık şebekesi çökertildi | Video 12.01.2024 | 09:35
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 02:37
Yüksekova’da kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu: Araçlar kara gömüldü | Video 12.01.2024 | 08:38
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 01:43
16 ilde yasadışı bahis operasyonu! 120 kişi yakalandı | Video 12.01.2024 | 09:06
E-5’te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 00:41
E-5'te motosiklet kazası! Yola savruldu, kıl payı kurtuldu | Video 12.01.2024 | 08:38
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 02:08
Tüpten sızan gaz bomba gibi patladı | Video 12.01.2024 | 08:38
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:37
Kamyon, ana yola çıkmak isteyen araca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 11.01.2024 | 16:46
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video 02:03
Kayıp olarak aranan şahsın cesedi boş arazide bulundu | Video 11.01.2024 | 16:44
Ankara’da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video 00:42
Ankara'da 3 bin 759 adet tarihi obje ve 63 sikke ele geçirildi | Video 11.01.2024 | 16:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA