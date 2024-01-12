Antalya'da denizi kirleten ticari gemiye 16 milyon TL ceza | Video 12.01.2024 | 10:07 Antalya’da kirli balast tahliyesi yaparak denize kirlettiği tespit edilen yabancı bayraklı ticari bir gemiye 16 milyon TL ceza kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Limanında bulunan yabancı bayraklı ticari geminin kirli balast tahliyesi yaparak deniz kirliliğine sebebiyet verdiği tespit edildi. Bahse konu ticari gemiye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 16 Milyon TL idari para cezası uygulanırken, ticari gemi hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.