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OTOMATİK OYNAT
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Afyonkarahisar'da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı | Video 20.10.2022 | 11:36
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10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 20.10.2022 | 10:55
00:45
02:04
Demir korkuluğu aşmak isterken sırtüstü böyle düştü | Video 20.10.2022 | 10:30
00:45
E5’te geri geri giden araç trafikte tehlike oluşturdu | Video 20.10.2022 | 10:18
01:36
Son Dakika: FETÖ üyesi eski futbolcu Zafer Biryol yakalandı | Video 20.10.2022 | 10:21
02:30
D-100 karayolunda ambulans otomobile çarptı: 4 yaralı | Video 20.10.2022 | 09:49
06:48
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İstanbul’da altın ve paralarla yakalandılar… | Video 20.10.2022 | 09:31
03:06
Kars'tan seyrine doyulmaz sonbahar manzarası | Video 20.10.2022 | 09:30
02:56
Kan donduran cinayette 3 tutuklama | Video 20.10.2022 | 09:11
04:53
Bayrampaşa'da motosikletin çarptığı kadın midibüsün altına girdi | Video 20.10.2022 | 08:40
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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı | Video 20.10.2022 | 08:51
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Bakırköy D-100'de kaza anı kamerada | Video 20.10.2022 | 08:40
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Amasya’da otomobillerin çarptığı sürüdeki 25 koyun telef oldu | Video 20.10.2022 | 08:20
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