Ayağı ağrıyor diye hastaneden motosiklet çaldı | Video 27.10.2025 | 11:25 Adana'da hastane otoparkında motosiklet çalan şüpheli güvenlik kameralarına yansıdı. Hastaneden çıkamadan polis tarafından yakalanan şüpheli, "Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım, geri götürecektim" dediği öne sürüldü.

Olay, 11 Ekim günü saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesinde bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.D. bir süre acil önünde bekledikten sonra otoparka doğru yöneldi. Şüpheli, burada güvenliklerin yanında otoparkta bulunan bir motosikleti çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.Motosikletin çalındığı fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, M.E.D.'yi motosikletle hastaneden çıkamadan yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Şüpheli ifadesinde "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gitmiştim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.